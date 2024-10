Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Video, çfarë bën macja brenda centrifuges së lavatrices?

Një video virale tregon një mace brenda një centrifuge lavatriceje. Por kafsha shtëpiake, duket, se po argëtohet, duke pedaluar, e duke koordinuar lëvizjet me ritmin rrotullues të centriguës.

“E ka në kontratë të bëjë masterin”, universiteti le studenten pa diplomë

Një studente tregon, se ka përfunduar studimet në Universitetin privat “Kolegji universitar i biznesit” dhe megjithëse ka mbrojtur diplomën, nuk i japin kartonin. Pengesë është bërë një pagesë prej 900 eurosh. Në vitin e parë studentja, për shkak të mesatares, ka përfituar gjysmë burse, duke paguar 800 euro nga 1600 euro pagesë vjetore. Ndërkohë në vitin e dytë dhe të tretë, nuk e ka mbajtur mesataren dhe ka paguar tarifën e plotë.Ne takojmë rektorin e këtij universiteti Ylber Bezo, i cili pretendon, se në kontratën e studentes, një nga pikat, është që përfitimi me bursë apo gjysëm bursë, të detyron të vijosh studimet master në këtë shkollë.Avokati Klaudi Zholi, shprehet, se kjo është një paligjshmëri nga ana e universitetit, ndaj në këtë rast duhet të ndërhyjë Ministria e Arsimit.

“Për të mos mbajt përgjegjësi, i fusin një…”s’njihet diploma për edukatore

Në këtë pjesë të programit trajtojmë denoncimin e një vajze, e cila ka përfunduar studimet 2 vjecare profesionale për edukatore cerdheje në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan. E reja thotë, se ka bërë dhe praktikën në shtet, por kur ka tentuar të futet në punë, i kanë thënë, që nuk mundet me këtë shkollim.Ne shkuam në Universitetin “ Aleksander Xhuvani”, ku na thonë, se me diplomën e tyre, punësohesh.Edhe në bashkinë e Elbasanit na thonë, se kjo shkollë është e mjaftueshme për edukatore cerdheje.Në drejtorinë e përgjithshme të cerdheve dhe kopshteve në Tiranë, shpjegojnë, se me këtë formim profesional, nuk lejohet punësimi.Në institucionin qendror thonë, se për të hyrë në punë edukatore, duhet arsim 3 vjecar. Sipas zyrtarëve të kësaj strukture, në këtë rast ka një problematikë, që duhet zgjidhur.

