Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

“Kush ka qenë e dashura e parë e babit”, humor me të fshehta prindërore

Sa i njohin të rinjtë prindërit e tyre. Me këtë pyetje u jemi drejtuar shumë të rinjve në Tiranë, shumë prej të cilëve, nuk e dinë, se cila ka qenë puna e parë e mamit apo babit, pa folur pastaj për historitë rozë të prindërve.Përgjigjet e të intervistuarve janë plot humor.

“Mos e degjoj fjalën raport”, edukatorja hidhet në rrugë, montohet akuza

Rasti, që trajtojmë sot, ka të bëjë me një edukatore, e cila fitoi në portal vendin e punës si edukatore në kopshtin nr. 2 në Tiranë. Por ajo thotë, se drejtoresha e burimeve njerëzore në Drejtorinë e Përgjithshme të Cerdheve dhe Kopshteve, në momentin, që e pa të mbuluar me shami, nisi ta diskriminonte, duke i thënë, se edukatorja, që do të dilte në pension, nuk do të dilte e vendi nuk ishte më. Pasi mori kontakt me komisionerin për diskriminimin, zonja e rimori vendin e punës.Në tetor 2023 fillon punë, por iu desh, të merrte raport, për shkak të gjendjes shëndetsore të fëmijës së saj. Këtë moment shfrytëzuan eprorët, që i bënë cështje, e raportuan, sikur ajo kishte kapur për veshi një fëmijë, ditën, që ishte me raport. Si përfundim zonja merr vërejtje me paralajmërim për zgjidhje të kontratës, për shkelje të etikës në mënyrë të përsëritur.Madje në mbledhje u tha, se nuk duan në punë gra me fëmijë, që të mos e dëgjojnë fjalën raport.Pak ditë më pas u bë dhe zgjidhja e kontratës së punës.Avokati Klaudi Zholi thotë, se ky vendim është i pabazë nga ana ligjore.

“Kemi frikë për fëmijët”,qytetarët bëjnë dritë me celular, nënkalimi në terr

Me kameran tonë dalë në mbrëmje pranë nënkalimit, që lidh zonën e liqenit të thatë me liqenin artificial, pasi banorët shpesh kanë shprehur shqetësimin, që në këtë nënkalim, nuk ka ndricim. Kemi përshkuar gjithë nënkalimin dhe të gjitha mjetet e ndricimit, janë të thyera.Qytetarët detyrohet të bëjnë dritë me celular, por thonë, se janë të shqetësuar për fëmijët, që detyrohen të kalojnë në këtë rrugë, si e vetmja alternativë për këmbësorët.Ndërsa për nënat me karroca, situata duket edhe më e ndërlikuar.