Gati dy muaj pas zgjedhjeve të parakohshme, Vangjel Tavo është betuar sot si kryetari i Bashkisë Himarë.

Pasi u betua me dorën mbi Kushtetutë, në fjalën e tij të parë si kryebashkiak ai tha se “dyert e Bashkisë do të jenë të mbyllura për abuzimet, korrupsionin dhe paligjshmëritë dhe të hapura për bashkëpunimin me të gjitha palët”.

Tavo u zgjodh kryetar i Bashkisë së Himarës në zgjedhjet e 4 Gushtit ku fitoi me një rezultat të thellë përballë kandidatit të opozitës Petro Gjikuria.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i dha më 12 Shtator zyrtarisht Vangjel Tavos, mandatin si kryebashkiak i Himarës, vendim i cili erdhi pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve në Himarë nga KAS dhe Kolegji Zgjedhor.

