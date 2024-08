Policia ka arrestuar për veprën penale “shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” 48-vjeçarin me iniciale L.M.

Ky i fundit teksa lëvizte me automjetin e tij në aksin rrugor Koplik-Bajzë ka përplasur me makinë, motorin që drejtonte 66-vjeçari me iniciale R.Sh., i cili si pasojë ka humbur jetën.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme./tvklan.al