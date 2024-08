Në prag të nisjes së sezonit të ri në kampionatin shqiptar, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, ka dhënë një mesazh për klubet dhe ata që do të marrin pjesë.

Në mesazhin e tij, Duka përsëriti thirrjen për krijimin e ligjit të sponsorizimit nga qeveria shqiptare, si një kërkesë jetike për futbollin shqiptar.

Numri 1 i futbollit në vend, theksoi se dëshiron që konkurrenca sportive, të jetë e një niveli më të lartë.

“Nisim sot edicionin e 86-të të kampionatit “Abissnet Superiore 2024-2025”, duke shënuar fillimin e një sezoni të ri plot me sfida, adrenalinë e pasion. Ky sezon shënon një tjetër hap të rëndësishëm në rrugëtimin e futbollit shqiptar, duke na ofruar të gjithëve mundësinë për të përjetuar momente të paharrueshme, emocione të forta dhe garë e respekt për kundërshtarin në fushën e lojës.

Në prag të këtij sezoni, dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për angazhimin dhe përkushtimin e secilit prej jush. Klubeve tona, ju inkurajoj të vazhdoni të ndërtoni projekte afatgjata që synojnë rritjen dhe zhvillimin e sportit në vendin tonë. Futbollistëve dhe trajnerëve, ju uroj suksese në arritjen e objektivave tuaja, duke treguar profesionalizëm dhe përkushtim në çdo ndeshje.

Me gjithë vështirësitë e mëdha financiare, uroj që këtë sezon të kemi një nivel edhe më të lartë sportiv e konkurrence, ku klubet tona t’i bëjnë krenarë tifozët e tyre jo vetëm në kampionatin vendas, por edhe në kompeticionet europiane, ashtu siç bëri ekipi Kombëtar shqiptar në kualifikueset e Europianit dhe në finalet e Euro “Gjermani 2024”.

Tifozëve tanë të mrekullueshëm, ju falënderoj për mbështetjen tuaj të palodhur. Prania juaj në stadiume dhe mbështetja e juaj janë frymëzim për çdo lojtar dhe ekip. Le të jetë ky sezon një festë e vërtetë e futbollit shqiptar, ku ne të gjithë bashkë do të tregojmë se sa i bukur dhe i fuqishëm është ky sport në vendin tonë.

Gjej rastin të përsëris thirrjen time për krijimin e një shtrati ligjor për mbështetjen e sportit në përgjithësi dhe futbollit në veçanti. Miratimi i ligjit të sponsorizimeve është një kërkesë jetike për futbollin dhe një hap i rëndësishëm për rritjen e qëndrueshme të sportit tonë.

Në këtë edicion të ri, pres të shoh ndeshje plot me emocion, respekt dhe garë të fortë. Jam i bindur se me punë të palodhur, përkushtim dhe Fair-Play, ky sezon do të jetë një sukses i madh për të gjithë.

Në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, ju uroj një sezon të mbarë, të mbushur me suksese dhe emocione të bukura. Le të shkruajmë së bashku një tjetër kapitull të shkëlqyer në historinë e futbollit shqiptar. Faleminderit dhe suksese!”, shkruan Duka.

Superiorja nis mbrëmjen e kësaj të diele, me dy ndeshje, Egnatia-Dinamo City dhe Teuta-Bylis. /tvklan.al