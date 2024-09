Pas një procesi gjyqësor të zhurmshëm dhe dënimi për blerje votash, Alfred Beleri, ish-kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës, mbylli këtë të hënë hesapet me drejtësinë.

Ai u lirua para kohe me kusht nga Gjykata e Fierit, e cila e nxori nga qelia 6 javë para se të mbyllte dënimin me 2 vite burg dhënë nga Gjykata e Posaçme.

Në dalje të burgut të Fierit, ai u prit nga djali dhe Petro Gjikuria, i cili kandidoi në zgjedhjet e pjesshme të zhvilluara në Himarë, pasi KQZ i hoqi mandatin e fituar Belerit për shkak të dënimit.

Avokati Geni Gjyzari e konsideroi vendim të drejtë lirimin e Belerit, teksa ky i fundit tha për mediat se do të vijonte betejën për pafajësi në Strasburg.

“Betejën do e vazhdoj në Strasburg. Për mua, kjo çështje do të mbyllet në Strasburg dhe do të kërkoj të drejtën aty për rezultatin e zgjedhjeve në Himarë”.

Alfred Beleri, i cili u zgjodh njëherazi edhe eurodeputet i Demokracisë së Re në Parlamentin Europian, u arrestua dy ditë para zgjedhjeve lokale të 2023 dhe u dënua më pas për dyshimet se kishte dhënë para në këmbim të votës.

Edhe pse fitoi zgjedhjet për kryetar bashkie në Himarë, ai nuk arriti asnjëherë ta ushtronte detyrën.

