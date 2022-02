Berisha fton shkodranët të votojnë Bardh Spahinë

Shpërndaje







16:19 27/02/2022

“Asnjë votë për Bashën, mbështetni opozitën e vërtetë”

Ringritja e Partisë Demokratike pas ngjarjeve të 97-ës i shërbeu ish-Kryeministrit Berisha për t’i treguar demokratëve të Dajçit në Shkodër se besimi tek kjo forcë politike vjen vetëm përmes një opozite të vërtetë.

“Ne dilnim në protestë çdo ditë. Fillimisht ishin 30 veta dhe unë mbaja një fjalim, nesër ishin 40 vite, pas 10 ditësh u bëmë 300 veta dhe më pas dolëm në bulevard, pushtuam rrugët. E kjo ndodhi se ne ishim të vërtetë, çdo veprim e bënim të vërtetë”.

Ndaj dhe kandidatët e koalicionit “Shtëpia Lirisë” i sheh si potenciali i vetëm që do të bëjnë kthesën e madhe në zgjedhjet e 6 Marsit.

“U bëj thirrje çdo demokrati të Shqipërisë që të votojnë opozitën e vërtetë. Asnjë votë për Lul bravën, opozitën false, i cili është 100 për qind peng i dosjeve të tij. Njeri i cili si një Don Kishot kap karrigen ndërkohë që është arrë me vrime që as nuk hahet dhe as nuk mbin”.

Demokratët e Dajçit i ftoi që me votën e tyre të ndëshkojnë jo vetëm Lulzim Bashën, por edhe Kryeministrin Rama.

“Njëlloj siç ka bërë ligjin e ashtuquajtur Korporata e Investimeve Strategjike, që do të thotë se e gjithë toka shtetëzohet nga shteti kur të dojë dhe i jepet kujt të dojë.”

Jo vetëm në Dajç, por edhe gjatë një takimi që zhvilloi me demokratët e Bërdicës, Berisha kërkoi votën për kandidatin Bardh Spahia, i cili garon në 6 Mars për Bashkinë e Shkodrës.

Tv Klan