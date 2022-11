Black Friday në Globe

16:07 24/11/2022

Vetëm për 24 orë oferta deri në 60 % ulje

Black Friday, eventi i i uljeve të mëdha që ndodh në fund të Nëntorit duke shënuar dhe fillimin e sezonit të blerjeve festive, në Globe merr dimensionin e vërtetë.

Të gjithë të apasionuarit e elektronikës, teknologjisë dhe inovacionit do të kenë mundësi të blejnë brandet e tyre të preferuar me çmime të pakonkurueshme në një event që ndodh vetëm 1 herë në vit.

Xhiomeda Metko, përgjegjëse për marketingun, Globe: Black Friday në Globe është një traditë që përsëritet për të disatin vit radhazi. Dhe sikundër e kemi vërtetuar çdo vit ne mundohemi të tejkalojmë pritshmëritë tuaja duke ju sjellë produktet me cilësinë më të mirë dhe me çmimet më unike. Eventi i Black Friday fillon që në mesnatë, ku ju mund t’i aksesoni uljet në kanalin online globe.al për te vijuar me një maratone blerjesh prej 24 orësh në dyqan dhe online.

Por jo vetëm kaq.

Xhiomeda Metko, përgjegjëse për marketingun, Globe: Tek ky promocion do të keni mundësi të përfitoni deri në 60% ulje ë kategorinë e elektroshtëpiakeve të mëdha dhe të vogla dhe në kategorinë e televizorëve. Tek ne ky event merr vlerën reale të saj, një ofertë unike dhe të pakonkurrueshme vetëm 1 ditë.”

Black Friday do të jetë në rrjetin e dyqaneve Globe dhe online në datën 25 Nëntor, për vetëm 24 orë.

