Botërori i 2026 me 48 ekipe

23:56 14/03/2023

Këshilli i FIFA-s miratoi ndryshimet për fazën finale

Kupa e Botës 2026 do të ketë 48 ekipe pjesëmarrëse. Vendimi u mor përfundimisht nga FIFA dy ditë para Kongresit Zgjedhor për Presidentin e këtij organizmi. Në finalet që do të mbahen në Meksikë, SHBA dhe Kanada do të luhen 104 ndeshje në vend të 64 që janë zhvilluar tradicionalisht. Do të jenë 12 grupe në finale me nga katër ekipe.

Plani fillestar për edicionin 2026 kishte gjithsej 80 ndeshje, por vendimi për të rritur numrin e ndeshjeve në 104 u miratua nga këshilli i FIFA-s në një mbledhje këtë të martë.

Deri në Botërorin e fundit që u mbajt në Katar dy skuadrat e para nga secili grup kalojnë në 16-she, por edicioni i 2026-ës do të ketë gjithashtu tetë skuadrat më të mira të vendit të tretë që do të kalojnë në raundin e eliminimit të tretë.

Sipas Këshillit të FIFA-s, formati i votuar në mënyrë unanime zbut rrezikun e marrëveshjeve të fshehta mes kombëtareve dhe siguron që të gjitha skuadrat të luajnë të paktën tre ndeshje.

Kupa e Botës me 32 ekipe në Katar vitin e kaluar pati gjithsej 64 ndeshje të përfunduara në 29 ditë.

Faza finale e Kupës së Botës ka pasur 32 ekipe që nga edicioni i vitit 1998, me tetë grupe me nga katër. Skuadrave i duhej të luanin 7 ndeshje ndërsa në vitin 2026 do të luajnë tetë ndeshje në total.

Për kombëtaret e vogla siç është edhe Shqipëria shtohet masivisht mundësia për t’u kualifikuar në finalet e një Kupe Bote.

Tv Klan