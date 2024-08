Skuadrat që do të marrin pjesë në Conference League, mësuan këtë të premte, kundërshtarët e tyre.

Ky sezon do të jetë historik, për shkak se do të jetë një format i ri, ndërsa shorti rezervoi përballje tejet interesante.

Chelsea, mund të quhet si klubi më i madh në këtë kompeticion, me blutë e Londrës, që përballë do të kenë kundërshtarë jo shumë të vështirë. Anglezët përballen me Gent, Heidenheim, Astana, Shamrock Rovers, Panathinaikos dhe Noah.

Short i lehtë edhe për Fiorentinën, që do të përballet me LASK, APOEL, Vitoria, St. Gallen, Pafos dhe The Neë Saints.

Kundërshtarët e skuadrave të vazos së parë:

Kundërshtarët e skuadrave të vazos së dytë:

/tvklan.al