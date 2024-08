Për të katërtin vit radhazi, Festivali i Porto Palermos, sjell muzikën në kalanë e njohur si Kalaja e Ali Pashë Tepelenës.

Që prej 1 Gushtit, muzika e mirë jehon në muret e godinës së lashtë, ndërsa mbrëmja e shtunë solli nga Prishtina, artistin e mirënjohur Dren Abazin.

I ashtuquajturi “Mbreti i natës”, me zërin dhe perfomancat e tij të veccanta Dren Abazi u rikthye për të tretin vit në këtë festival.

I mirëpritur ishte artisti shqiptar nga Kosova, këngët e të cilit janë të njohur për artdashësit, ndërsa shitja e shpejtë e biletave, do të riktheje atë sërish sonte me bandën e tij në Porto Palermo.

Dren Abazi The Brand, si një nga projektet më të vyera dhe të dashura për artistin, ishte gjithashtu i pranishëm në kalanë e Porto Palermo, me një Pop Up Store për të gjithë ata që kishin dëshirë të shikonin dizenjot nga afër dhe do të qëndrojë gjithashtu në mbrëmjen e dytë përgjatë ditës së diel.

Dren Abazi Brand, krijuar nga këngëtari Dren Abazi, dhe frymëzuar nga performanca dhe personaliteti i artistit, sjell një stil ekstravagant dhe të shumëanshëm që kombinon elegancën dhe funksionalitetin. Të gjitha pjesët janë 100% të prodhuara në Evropë.

Tv Klan