Në deklaratën e përbashkët për shtyp me Kryeministrin Edi Rama, presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan tha se shpreson që bashkë me Shqipërinë të vazhdojnë luftën kundër organizatave terroriste, kundër FETO.

Ndër të tjera Erdogan u shpreh se u ra dakord për të forcuar dhe rritur më tej investimet inovatore. Presidenti turk theksoi se me konsultimet e sotme e thelluan më tej partneritetin strategjik duke përmendur edhe marrëveshjet e nënshkruara.

Recep Tayyip Erdogan: Të nderuar ministra anëtarë të shtypit ju përshëndes në emrin tim dhe të kombit tim. Jam i nderuar që jam në Shqipëri. Siç e dini vitin e kaluar ne festuam 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike më Shqipërinë. Marrëdhëniet tona miqësore në fakt shtrihen përtej një shekulli. Ne e thelluam më tej partneritetin tonë strategjik që e ndërtuam në vitin 2021 mbi këtë themel njerëzor dhe kulturor. Shkëmbym pikëpamje të hollësishme mbi fushat e bashkëpunimit dhe gjithashtu me deklaratën e përbashkët që nënshkruam theksuam vendosmërinë tonë për të thelluar këshillin tonë në fusha të ndryshme. Ne konfirmuam vullnetin tonë për të avancuar me tre marrëveshje që kemi nënshkruar.

Të nderuar anëtarë ne i shohim nismat tona në fushën e tregtisë dhe investimeve si hapa që do të rrisin mirëqënien e popullit, ne vazhdojmë përpjekjet për të rritur vëllimin tregtar në 2 miliardë dollarë në fazën e parë.

Ne ramë dakord që të diversifikojmë investimet që do të ofrojnë avantazhe në kushtet e sotme. Ne do të vazhdojëm bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë me spitalin në Fier që ne e ndërtuam në kohë rekord në vitin 2021. Do të ofrojmë mbështetje për të përmbushur nevojat për forcat e armatosura të Shqipërisë partnerit tonë të NATO-s, në fushën e pajisjeve dhe trajnimeve ushtarake.

Ne diskutuam edhe çështjen e luftës kundër organizatave terroriste, veçanërisht kundër FETO, me mikun tim të dashur Ramën. Shpresoj që ta vazhdojmë luftën tonë kundër organizatave terroristeve përmes vendimeve që kemi marrë sot.

