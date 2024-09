Dashi

Hëna e kundërt sot mund të shkaktojë pak nervozizëm, ndaj përpiquni të qëndroni të qetë në çështjet e zemrës. Në punë, mos bëni gjithçka shumë shpejt, rrezikoni të bëni gabime të shmangshme, ndaj vazhdoni me kujdes.

Demi

Ky qiell është i shkëlqyer për dashurinë, por edhe për forcimin e miqësive. Në punë, nëse keni mbjellë mirë, është koha për të korrur frytet: veprimet tuaja të kaluara kanë filluar të sjellin rezultatet e tyre.

Binjakët



Me Jupiterin në favorin tuaj, do të arrini të zgjidhni të gjitha problemet e vogla të dashurisë që ju kanë shqetësuar së fundmi. Në punë ju duhet pak më tepër kujdes në gjërat: jini të përpiktë dhe do të merrni rezultate të shkëlqyera.

Gaforrja



Kjo javë është perfekte për projekte dashurie: nëse po mendoni të bëni hapa përpara, tani është koha e duhur. Në punë dëshironi të bëni më shumë: veproni në përputhje me rrethanat dhe mos kini frikë të guxoni.

Luani

Yjet favorizojnë ndjenjat, ndaj shfrytëzojini sa më shumë për të forcuar lidhjet ose për të jetuar përvoja të reja dashurie. Në punë qielli premton mirë, por duhet të vazhdoni të punoni për të parë rezultatet që dëshironi.

Virgjëresha

Nëse jeni ende e pavendosur në dashuri, përpiquni të sqaroni idetë tuaja para se të jetë tepër vonë. Në punë, nëse ka pasur probleme, do të keni mundësi t’i zgjidhni sa më shpejt: qëndroni të fokusuar.

Peshorja

Ka një stres të akumuluar në dashuri dhe ju mund të jeni veçanërisht të prekur prej tij sot. Në punë ka ende disa probleme për të zgjidhur, por me qetësi dhe përkushtim do arrini t’i kapërceni.

Akrepi

Ka ardhur koha të lini veten të dashuroheni dhe të përjetoni emocione pa kufi. Në punë, nëse keni kaluar një moment krize, tashmë do të mund të rikuperoni dhe të ecni përpara me qetësi më të madhe.

Shigjetari

Historitë e dashurisë që lindin në këtë periudhë kanë favorin e yjeve, por nëse nuk jeni të vendosur, është më mirë ta sqaroni menjëherë. Në punë, ka ardhur koha për të filluar diçka të re: mos kini frikë të ndryshoni kursin.

Bricjapi

Dita e sotme kërkon shumë durim në dashuri për shkak të Hënës së kundërt, ndaj mos i detyroni shumë situatat. Në punë ka ende një konfuzion: kujdes mos merrni vendime të nxituara.

Ujori

Ka një rikuperim të këndshëm në dashuri, veçanërisht nëse jeni në çift me një Peshore ose një Binjak. Në punë, është koha për të zgjidhur problemet: përballoni vështirësitë me qartësi dhe vendosmëri.

Peshqit

Në dashuri duhet kujdes dhe shumë durim: mos i nxitoni gjërat. Në punë situata nuk është e keqe, por mund të ketë disa komplikacione për t'u përballur: qëndroni të qetë dhe gjithçka do të jetë mirë.