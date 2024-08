Lufta nuk po ndodh më vetëm në Ukrainë. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky konfirmoi se trupat e tij hynë ditët e fundit në rajonin e Kurskut në perëndim të Rusisë. Arsyetimi i tij?



“Është e drejtë të shkatërrohen terroristët rusë aty ku janë, nga i nisin sulmet e tyre; aeroportet ushtarake ruse, logjistika ruse. Kjo mund të jetë e dobishme për afrimin e paqes. Rusia duhet të detyrohet të negociojë për paqe, nëse Putini do të vazhdojë të luftojë kaq ashpër”, tha ai.



Njëqind mijë civilë rusë u evakuuan dhe presidenti rus Vladimir Putin pretendoi se është rritur numri i të rekrutuarve.



“Duket se armiku po synon të përmirësojë pozicionin negociues në të ardhmen. Por për çfarë lloj negociatash mund të flasim me njerëz që kryejnë sulme pa dallim ndaj civilëve, ndaj infrastrukturës civile dhe përpiqen të rrezikojnë objekte të energjisë bërthamore?”, tha ai.



Si Shtëpia e Bardhë, ashtu edhe Departamenti i Shtetit lëshuan paralajmërime të rrepta për Moskën të hënën lidhur me përdorimin e municioneve iraniane.



“Ne jemi të përgatitur të japim një përgjigje të shpejtë dhe të ashpër nëse Irani dërgon raketa balistike, gjë që sipas mendimit tonë, do të përbënte një përshkallëzim dramatik në mbështetjen e Iranit për agresionin rus kundër Ukrainës. Zyrtarët iranianë gjithashtu vazhdojnë të mohojnë se i kanë dërguar dronë Rusisë kur provat janë të qarta”, tha zëvendës zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Vedant Patel.



Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, u shpreh i rezervuar të hënën kur u pyet nëse Uashingtoni ishte i shqetësuar se Ukraina mund të përdorte armë të dërguara nga SHBA kundër Rusisë.



“Ne po vazhdojmë të flasim me homologët ukrainas për këto operacione. Do t’ia lë atyre të komentojnë për operacionet e tyre”, tha ai.



Analistët thonë se lëvizja e Ukrainës ishte e befasishme dhe se ka të ngjarë të jetë një taktikë për të sfiduar Moskën.



“Mendoj se ukrainasit donin ta zhvendosnin luftën në Rusi, për t’i dërguar popullit rus mesazhin se nuk është imun nga kjo luftë dhe do t’i ndjejë pasojat”, thotë Charles Kupchan i Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë.

Por të tjerë thonë se Presidenti Putin mund të përdorë lëvizjen e Ukrainës si një justifikim për të sulmuar ndonjë vend të NATO-s, në kufi me Rusinë.



“Ai (Presidenti Putin) tani ka prova se ukrainasit që janë të armatosur dhe – siç pretendon ai të trajnuar dhe të nxitur – nga Perëndimi, tani po sulmojnë vetë Rusinë. Kështu do t’ua shpjegojë rusëve, duke thënë se ai nuk ka bërë asgjë të gabuar. Mendoj se janë ditë mjaft të rrezikshme”, thotë Leon Aron i Institutit “American Enterprise”.



Diçka që banorët e Kurskut e kanë mësuar ditët e fundit./VOA