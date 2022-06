I ngatërroi mbiemrin në listën e notave, gjimnazi i tregon derën e gjykatës

21:10 24/06/2022

Emisioni “Stop” trajtoi këtë të premte rastin e Mirela Xarës. Ajo u kthye disa vite për të marrë një listë diplome nga gjimnazi, por zbuloi se lista dhe diploma ishin me mbiemra të ndryshëm. Kjo i vë në rrezik studimet që ka bërë, ndërkohë që nuk po arrin dot të largohet nga vendi.

Mirela Xara nuk ka mundur ta zgjidhë dot problemin e ngatërrimi të mbiemrit të saj në shkollën e mesme “Myslym Keta” në Kombinat. Edhe interesimit të gazetares së emisionit “Stop”, në këtë gjimnaz i japin të njëjtën përgjigje “shko në gjyq”.

Për këtë rast “Stop” vuri në dijeni Drejtorinë Arsimore Tiranë. Zyrtari i kësaj strukture, Sulejman Keta, thotë, se gabimet e bëra nga shkolla, nuk mund të korrigjohen pa një vendim gjykate.

Specialisti Sulejman Keta: Çdo gabim material rregullohet me proces gjyqësor. Po s’ka kush të drejtë të fusi duart përveç personave, që kanë qenë të autorizuar në atë kohë. Po jo moj, në asnjë mënyrë! Po pra e ka zgjidhur ligji këtë çështje! E ka zgjidhur me gjykatë. Shkon me vërtetim fakti në gjykatë.

Gazetarja: Vetë qytetari që është për qejfin e vet, mbaron shkollën këtu dhe duhet të shkojë në gjykatë?

Specialisti Sulejman Keta: Por çfarë të bëjë tjetër?

Gazetarja: S’ka ça të bëjë.

Specialisti Sulejman Keta: Po pra, po! Të shkojë në gjykatë. Gjykata është me dy seanca. E kanë cilësuar…

Gazetarja: Problemi është që do ikë në Gjermani o zotëri, a kupton.

Specialisti Sulejman Keta: Eh e kuptoj pra! Nuk është defekti tek unë, as tek drejtoresha e shkollës.

Gazetarja: Është tek shkolla që nuk dinë me shkrujt.

Specialisti Sulejman Keta: Po pra, po! Ta denoncojë atë!(ish sekretaren) Ta çojë në Prokurori, që e ka bërë keq!/tvklan.al