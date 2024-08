Forcat izraelite vijojnë sulmet në kampet në Gaza aty ku strehohen mijëra të zhvendosur. Nga luftimet në Dier el-Balah dhe Khan Younis vranë të paktën 20 persona mëngjesin e së martës.

Shumë prej palestinezëve u detyruan që të evakuoheshin ndërsa forcat izraelite vazhdojnë të luftojnë kundër luftëtarëve të Hamasit në zonat qendrore dhe jugore. Ndërkaq të paktën pesë persona, përfshirë dy fëmijë u vranë në një sulm ajror izraelit në një kamp refugjatësh në Bregun e pushtuar Perëndimor. Forcat e Mbrojtjes të Izraelit (IDF) konfirmuan sulmin në kampin Nur Shams pranë qytetit Tulkarm, duke thënë se kishte shënjestruar atë që e quajti dhomën e komandës së një “celule terroriste”.

Nga ana tjetër bisedimet për armëpushimin po vazhdojnë në Kajro me pak shenja të një përparimi konkret mbi çështjet kyçe që ndajnë palët, duke përfshirë kontrollin e ardhshëm mbi dy korridoret në Rripin e Gazës pasi të mbarojnë luftimet.

Nga ana tjetër rreziku i një lufte më të gjerë në Lindjen e Mesme është zbutur disi pasi Izraeli dhe Hezbollahu i Libanit shkëmbyen sulme por Irani ende paraqet një rrezik të madh. Gjenerali i Forcave Ajrore CQ Charles Broën, kryetar i Shefave të Përbashkët të Shtabit vuri në dukje se sulmi i Hezbollahut ishte vetëm një nga dy sulmet kryesore kundër Izraelit që u shfaqën javët e fundit. Irani po kërcënon gjithashtu një sulm për vrasjen e një udhëheqësi të Hamasit në Teheran muajin e kaluar.

I pyetur nëse rreziku i menjëhershëm i një lufte rajonale kishte rënë, Broën tha: “Disi, po. Kishte dy gjëra që do të ndodhnin. Njëra tashmë ka ndodhur. Tani varet se si do të luhet e dyta. “Si do të përgjigjet Irani do të diktojë se si do të përgjigjet Izraeli, i cili do të tregojë nëse do të ketë një konflikt më të gjerë,” tha Broën ndërsa fluturonte nga Izraeli.

Broën paralajmëroi gjithashtu se ekzistonte rreziku i paraqitur nga aleatët militantë të Iranit në vende të tilla si Iraku, Siria dhe Jordania, të cilët kanë sulmuar trupat amerikane, si dhe Houthis e Jemenit, të cilët kanë shënjestruar anijet në Detin e Kuq dhe madje kanë hedhur dronë në Izrael. Broën tha se ushtria amerikane ishte më e pozicionuar për të ndihmuar në mbrojtjen e Izraelit dhe forcave të saj në Lindjen e Mesme, sesa ishte më 13 prill, kur Irani nisi një sulm të paprecedentë ndaj Izraelit, duke lëshuar qindra dronë, raketa balistike.

