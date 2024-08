Këngëtarit të njohur Justin Timberlake i është pezulluar patenta për drejtim automjeti në gjendje të dehur.

Gjykatësi mori këtë vendim sepse ylli i popit refuzoi që të bënte testin e alkoolit në momentin që u ndalua nga policia më 18 Qershor.

Justin Timberlake e ndoqi seancën gjyqësore virtualisht pasi ndodhej në Belgjikë, në një nga vendet ku ai pritet edhe të përformojë në kuadër të turneut të tij.

Seanca e radhës do të jetë më 9 Gusht, por këngëtari nuk do të jetë i detyruar të marrë pjesë. Atij mund t’i duhet të paraqitet në seancën e 13 Shtatorit, kohë gjatë së cilës do të jetë në SHBA pas turneut në Europë.

Në momentin e ndalimit nga policia, Justin tha se kishte pirë vetëm një martini me miqtë e tij.

