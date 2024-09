Një qytetar është drejtuar në redaksinë e emisionit “Stop”, pasi vjehrri i tij 82-vjeçar, që jeton jashtë ka kërkuar, të rezervojë banesën e fundit.

I moshuari erdhi në Tiranë, që të prenotonte një varr, duke ditur, që ka një ligj për këtë procedurë. Qytetari iu drejtua fillimisht varrezave të Sharrës, ku i thanë, se varri merret, vetëm pasi ndodh fatkeqësia.

“Unë kam një shqetësim disi të veçantë. Vjehrri im jeton jashtë shtetit dhe ka shprehur dëshirën që të prehet në varrezat e qytetit pasi të ndërrojë jetë. Vjehrri im është 82 vjeç, për këtë kemi hapur ligjet dhe kemi parë që kjo është e mundur me anë të një kontrate me Agjenci të Shërbimeve Funerale. Për këtë erdhëm, jemi interesuar dhe nuk po gjejmë dot zgjidhje, iu drejtuam ju që të na jepni një zgjidhje,” ka treguar denoncuesi.

Qytetari – Doja të blija një varr me kontratë për nënën!

Punonjësja – Po mirë atë ditë, që do të ndodhi vakia!

Qytetari – Po e dua më përpara!

Punonjësja – Po nuk bëhet më përpara. Agjencia vjen në mëngjes në 7:30 këtu, bën regjistrimin e emrit dhe e cakton shefi dhe bashkia vendin. E kupton? Nuk ke, ça kontrate të bësh ti, që ta blesh!

Qytetari – Bën kontratë me ju moj, nuk e ble!

Punonjësja – Po pra, s’bëhet kontratë me ne fare.

Qytetari – Dua të marrë një varr dhe më thanë, që mund ta marrë me kontratë!

Përgjegjësi – Si të marrësh varr?

Qytetari – Një vend!

Përgjegjësi – Kush…? Si u marka vendi? Kush të tha ty..? Ai, që të tha ty…

Qytetari – Një jurist më tha.

Përgjegjësi – Kush jurist?

Qytetari – Ma dërgoi dhe ligjin.

Përgjegjësi – Cili jurist? Hajde mor burrë, se oficer kam qenë vetë unë 20-vjet. Nuk ka ligj. Këto janë varreza publike!

Qytetari – Me kontratë thoshte.

Përgjegjësi – Si me kontratë?! Ku e kishte? Kishte babën e vet ai drejtor këtu, që e do me kontratë?

Edhe në Tufinë e njëjta situatë. Në Ndërmarrjen e Shërbimeve Funerale pranojnë, se ligji ekziston, por nuk zbatohet.

Qytetari – Si kalove? Si je?

Përgjegjësi – Hajde! Si je?

Qytetari – Ju jeni përgjegjësi këtu?

Përgjegjësi – Po!

Qytetari – Interesohem për të blerë një varr.

Përgjegjësi – Si me e ble?

Qytetari – Me rregulla shteti, si i ka, si funksionon, për një njeriun tim…

Përgjegjësi – Ah, s’ka!

Qytetari – Si s’ka? S’ka ligj, që mund ta blesh?

Qytetari – Po mor, duhet të ketë!

Përgjegjësi – S’ka ligj shteti për këtë punë, se po të ketë, pse jo.

Qytetari – Në mënyrë të rregullt po vij, nuk po kërkoj kështu…

Përgjegjësi – Ku ta gjej të ishte ashtu, se bija rehat edhe nga sekserat, nga mashtruesit nga legenat.

“Stop” shkon në Drejtorinë Qendrore të Shërbimeve Funerale, ku takuam drejtoreshën e cila thotë se ka vende për varre, ndaj dhe nuk bëhet rezervim.

Qytetari – Erdha të interesohem për të blerë një varr.

Drejtoresha – Nuk blihet varr! S’lejohet!

Qytetari – Ta bëj me prenotim!

Drejtoresha – S’ka me prenotim. Vende ka, nuk është se ka mungesë për vende, por prenotim nuk lejohet. Shkelje e pastër ligjore.

Qytetari – Atij i kishe thënë ekziston ligji, por nuk e zbatojmë dot.

Drejtoresha – Më ka marrë mua në telefon. I kam thënë, që në ligj është e shkruar, por për efekt të vendeve, që kemi në dispozicion, nuk është luksi, që ne i kemi tokat pambarim, nuk është marrë një vendim nga Bashkia e Tiranës, që të jetë shit-blerja me kontratë e vendit të varrit./tvklan.al