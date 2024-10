Trajneri i Shqipërisë U-17, Andrea Tedesco, ka bërë publike listën me lojtarët që do të jenë të grumbulluar për kualifikueset e Kampionatit Europian “Shqipëri 2025”.

Nga lista më 22 lojtarë, 11 prej tyre luajnë në kampionate të huaja, ndërsa pjesa tjetër në kampionatin shqiptar.

Bie në sy prezenca e portierit Raffaele Huli, i cili rikthehet të jetë pjesë e kuqezinjve. Portieri është pjesë e moshave të Juventusit, ndërsa numëron pesë ndeshje me Italinë U-15 dhe Italinë U-16.

Gjithashtu ai më herët ka qenë pjesë e 15-vjeçarëve të Shqipërisë, ndërsa rikthehet të veshë sërish fanellën kuqezi.

Kombëtarja U-17 nis grumbullimin këtë të diel, ndërsa shorti i kualifikueseve, ka vendosur ekipin e Tedesco, në Grupin 3 së bashku me Holandën, Kroacinë dhe Ishujt Faroe me ndeshjet që do të luhen në datat 9, 12 dhe 15 tetor 2024.

LISTA:

/tvklan.al