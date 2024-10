Vora triumfoi 0-2 ndaj Kastriotit, në ndeshjen e fundit për javën e shtatë në Kategorinë e Parë.

Dy golat e shënuar nga Ruzgis në minutën e 22-të dhe Avdiu në minutën e 28-të, i dhanë fitoren skuadrës së Bellait.

Ky sukses e mban Vorën në vendin e tretë me 18 pikë, po aq sa Flamurtari i vendit të dytë dhe 1 më pak se Besa kryesuese.

Kastrioti mban vendin e pestë me 10 pikë, pas Burrelit që mban vendin e katërt me 11 pikë.

Renditja me pas vijon me Pogradecin, Lushnjën dhe Kukësin me nga 9 pikë. Korabi renditet në vendin e nëntë me 5 pikë, po aq sa ndjekësit e Apolonisë dhe Valbonës.

Erzeni mbyll renditjen në vendin e fundit me vetëm 1 pikë të marrë në shtatë javë kampionat.

RENDITJA:

