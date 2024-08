Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 19 Gusht 2024 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 19 Gusht 2024



Plagosje me armë zjarri tek Komuna e Parisit. Policia identifikon autorin

Ambasadorët do shërbejnë me afat 4-vjeçar. Nuk do të qëndrojnë jashtë për më shumë se 2 mandate

“Petit Futé”: Shqipëria, perla e fshehur e Europës. Revista e njohur franceze rekomandon vendin tonë

Euro vijon rënien, prek një tjetër rekord. Leku forcohet edhe ndaj dollarit e paundit

Përmirësohet situata nga zjarret, 3 vatra aktive në 24 orë. U shuan 28 zjarre të tjerë

Eva Buzo kalon me not kanalin e Otrantos. Nga Leçe në Karaburun për 35 orë e 17 minuta