Militantët e Hezbollahut shënjestruan me predha dhe raketa ushtarët izraelitë pranë fshatit kufitar libanez Labbouneh një ditë pasi Izraeli tha se kishte vrarë dy pasardhës të udhëheqësit të vrarë të Hezbollahut.

Grupi militant pretendon se ka larguar trupat në Blida në lindje dhe Labouneh në perëndim. Sirenat ranë në Izraelin verior pasi Izraeli rifilloi bombardimet në jug të Bejrutit.

Presidenti i SHBA Joe Biden pritet të flasë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ku në qendër të bisedimeve do të jetë edhe plani për të goditur Iranin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar Libanin se mund të përballet me shkatërrimin si në Gaza.

Komiteti i Menaxhimit të Fatkeqësive të Libanit në Veri thotë se të paktën rreth 60 mijë njerëz të zhvendosur nga sulmet izraelite në pjesët jugore dhe lindore të vendit kanë kërkuar strehim. Sipas ekspertëve ka një krizë masive humanitare në Liban për shkak të luftimeve intensive.

Klan News