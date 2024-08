Tapeti i kuq në Festivalin e Filmit në Venecia pati një moment shumë prekës mes Angelina Jolie dhe një admiruesi të saj.

Shkrimtari italian Pasqualino Esposito është një ndjekës i rregullt i festivalit. Ai vuan nga osteogenesis imperfecta ose “sëmundja e kockave të brishta”, një çrregullim gjenetik që bën që kockat të thyhen lehtësisht. Ai ndodhej në tapetin e kuq kur aktorja ndaloi ta përshëndeste.

Në pamjet që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, Jolie gjunjëzohet pranë shtratit portativ të Esposito për të folur me të. Më vonë, ai rrëfeu edhe bisedën me yllin e filmit “Maria”.

“Ajo është një njeri me zemër të madhe. Është fantastike”, tha ai për The Hollywood Reporter.

Before entering Sala Grande for the world premiere of Maria, Angelina Jolie stopped to greet a bed-ridden fan, the Italian writer Pasqualino Esposito. He suffers from osteogenesis imperfecta, a genetic disorder also known as "brittle bone disease." Esposito has become a festival… pic.twitter.com/Sk6dtXziMr