Në Kurthin e Piter Pan – Adrola Dushi

01:15 04/03/2023

#NëKurthinePiterPan | Talent-show me fëmijët "me të zgjuar", gazetarët e të ardhmes dhe të ftuar speciale VIP. Një format "i ngrohtë", i këndshëm, me shumë batuta humori, me fëmijë talente që nuk i keni parë kurrë më parë në TV shqiptare! Një gjë është e sigurtë: Ata nuk janë të turpshëm! Një format nga #VeraGrabocka & #AlketaVejsiu çdo të premte 21:00 në #TvKlan.

Habit Adrola Dushi: Kam punuar që 8 vjeç

Modelja e njohur Adrola Dushi ka zbuluar sonte “Në kurthin e Piter Pan” se kur e ka marrë rrogën e saj të parë.

Ajo rrëfeu se ka ndihmuar mamanë e saj të shiste rroba kur ishte vetëm 8-vjeçe dhe fitonte diku te 5 mijë lekë të vjetra në ditë. Sipas saj, kjo sakrificë që në moshë të vogël i ka dhënë edukatën e duhur të punës për ta mbajtur veten financiarisht.

Aleksandër: Kur ke marrë rrogë për herë të parë?

Adrola Dushi: Isha një gocë e vogël kur mami im punonte dhe shiste rroba. Dhe nga frika se mos do më ndodhte diçka e keqe më merrte me vete dikur, kur isha në moshën 8-vjeçare. Pastaj, avash avash fillova të punoja dhe mamaja më paguante diku te 5 mijë lekë në ditë. Ajo ishte rroga ime e parë, që unë atëherë në ndonjë moment ndihesha keq, pse duhet të punoj në këtë moshë kur shoqet e mia po luanin. Ama, unë sot jam super krenare që kam marrë edukatën e punës që fëmijë dhe sot di ta mbaj veten shumë mirë, edhe djalin tim dhe gjithçka tjetër.

Ishte 20-vjeçe kur u bë nënë, Adrola Dushi: Mendoja që ta ndërprisja shtatzëninë, por…

Adrola Dushi u bë nënë në moshën 20-vjeçare. Në një rrëfim tejet të sinqertë mbrëmjen e kësaj të premteje në spektaklin, “Në Kurthin e Piter Pan”, modelja foli për ato momentet e para kur mësoi që priste një fëmijë. Pranoi se e kishte menduar edhe të ndërpriste shtatzëninë, megjithatë sot, Adrola e quan të birin një mrekulli dhe thotë se çdo peripeci që mund të ketë kaluar, ia ka vlejtur.

“Po, kam qenë 20 vjeçe kur u bëra nënë. Gjithçka erdhi shumë papritmas, nuk isha aspak gati që ta merrja atë titull në jetën time, që është titulli më i bukur absolutisht. Gati-gati mendoja që ta ndërprisja shtatzëninë time. Ama në jetën time është një mrekulli, djali im Troi, i cili më ka dhënë kuptimin e jetës dhe absolutisht jam shumë krenare për atë fëmijë që kam. Të gjitha peripecitë jo të lehta që unë kalova në atë kohë, i ka shpërblyer të gjitha im bir dhe jam shumë shumë-krenare për të”, tha modelja.

Në një lidhje dashurie me Capital T? Si përgjigjet Adrola Dushi

Prej kohësh modelja Adrola Dushi flitet se është në një lidhje me reperin e njohur Capital T. E teksa ishte e ftuar në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” kjo pyetje nuk mund t’i shpëtonte fëmijëve.

“Ne vetëm shokë jemi”, tha ajo, por gjithsesi e pati një përshëndetje për të. Po ashtu ajo komentoi edhe një video të Capital T që thoshte në një edicion të kaluar të “Në Kurthin e Piter Pan” se personi të zemrës i ka thënë shumë herë të dua, por akoma nuk e ka propozuar.

“Shok e kam, por jo aq shumë sa të hapë zemrën”, u përgjigj Adrola pasi u pyet nëse e di për kë e ka thënë këtë gjë Capital T.

Noel: A ke një kapo në jetën tënde?

Adrola Dushi: Unë jam kapo i vetes time dhe këtë gjë ia mësoj dhe djalit tim, duhet të jetë i zoti i vetes. Por sigurisht që do të doja shumë që të kisha një partner kapo, i cili do më udhëhiqte në jetën time, sepse ne femrat jemi të brishta, duam qetësi, duam dashuri, ndërsa meshkujt janë më luftarakë, janë më të fuqishëm dhe sigurisht dua të kem një partner kapo në jetën time.

Alketa Vejsiu: Kam një foto këtu që kam dëshirë ta tregoj. Kam një foto për Adrolën dhe dua ta pyes pak nëse e njeh këtë True Kapon.

Adrola Dushi: Kapo, Kapo, Kapo. Ç’është kjo, ç’është gjithë ky emision. Kam frikë të shkoj në një emision Kapo, Kapo, Kapo. Ne vetëm shokë jemi. E përshëndesim Kapon kudo që ndodhet.

Alketa Vejsiu: E di që kështu ka thënë dhe ai për ty. Meqë ti e ke shok Kapon, që nuk duhet të jetë tension, por duhet të jetë relaks, shiko çfarë ka thënë ai kur ka qenë në Piter Pan.

Adrola Dushi: I kam thënë shumë herë të dua, por akoma nuk e kam propozuar, po presim për një moment më të mirë.

Alketa Vejsiu: Meqë e ke shok di gjë për kë e ka Kapo për këtë gjë që tha ?

Adrola Dushi: Shok e kam, por jo aq shumë sa të hapë zemrën. Këtë gjë nuk e di. Do e pyes, mbase do më thotë, nuk e di.

Alketa Vejsiu: Asgjë nuk morëm vesh, vetëm sa herë priten bileta Tiranë-Prishtinë-New York.

Adrola Dushi: S’ka.

Alketa Vejsiu: Nuk e di asnjeri vetëm e marrim me mend.

Adrola Dushi rrëfen “çmendurinë”: 2 javë para se të lindja i hipa avionit dhe….

Modelja Adrola Dushi rrëfeu mbrëmjen e kësaj të premteje “Në Kurthin e Piter Pan”, eksperiencën e të bërit nënë në moshën 20-vjeçare. Vendosi që lindjen ta bënte në Amerikë, atje ku jetonin prindërit dhe i hipi avionit vetëm pak javë para se të sillte djalin në jetë.

Adrola Dushi: Kisha vendosur ta lindja djalin në Tiranë, por në një moment të caktuar e ndjeja veten shumë të ngarkuar psikologjikisht dhe thashë ‘ok’, do iki në Amerikë te mamaja ime të lind atje për sigurinë time dhe të djalit tim. Dhe udhëtova për në Amerikë, në muajin e nëntë të shtatzënisë që nuk është e lejueshme, po unë si maloke që jam e marr rrugën time.

Alketa Vejsiu: Maloke më të bukur me të thënë të drejtën nuk kam njohur.

Adrola Dushi: Udhëtova në Economy Class në fakt, që është me të vërtetë shumë e vështirë që një femër të udhëtojë në rrugë aq të largët. U ënjta shumë. Pas rreth 2 javësh, linda djalin. Gjithçka shkoi shumë mirë. Duke qenë se nuk isha fare gati për lindjen time, kur lindi djali u ndjeva shumë keq, nuk po lidhesha dot emocionalisht me Troin. U ndjeva pak hipokrite ç’është kjo ndjesi që s’po e kuptoj, nuk po e marr dot. Të nesërmen Troi bëri një ndërhyrje shumë të vogël që nuk është e rëndësishme, ose e rëndë. Dhe në atë moment kur djali më erdhi në dhomën tim, kur e pashë që trembej dhe qante, aty ishte dashuria më e madhe e jetës time. Aty filloi dashuria e jetës time.

Adrola Dushi rrëfen vështirësitë e të qenit nënë e vetme

Modelja bukuroshe Adrola Dushi është nënë single. Duke iu përgjigjur pyetjeve të fëmijët “Në Kurthin e Piter Pan”, Adrola tha se nuk është e lehtë të rrisësh një fëmijë vetëm, megjithatë ajo rrëfeu se një ndihmë të madhe i kanë dhënë edhe prindërit e saj.

Adrola Dushi: Është shumë e vështirë. Është e vështirë që sot të rrisësh faktikisht fëmijë, nuk është aspak e lehtë në asnjë kuptim. Është ë vështirë psikologjikisht, emocionalisht, ekonomikisht. Por kur shikon një fëmijë para syve të tu, që të bën pafundësisht shumë krenare dhe ti e balancon dhe nuk e ndjen atë sakrificën, apo dhimbjen, apo frikën që ke për dhimbjen e tij. Nuk është aspak e lehtë dhe nuk do jetë kurrë e lehtë, por që merr një dashuri që nuk ka çmim.

Alketa Vejsiu: Të ndihmon nëna dhe babai apo jo për të rritur djalin?

Adrola Dushi: Mami dhe babi im janë dy njerëz që më kanë shpëtuar. Madje një ditë po u thoja po sikur t’ua marr Troin dhe babi më tha “ky po na jep jetë, ky po na mban në jetë”.

Alketa Vejsiu: Kështu që ti nëse vendos të zhvendosesh për shembull në Tiranë, në Prishtinë, kur të shohim të udhëtosh shpesh, çfarë do ndodhë me Troin, është pyetja kureshtare?

Adrola Dushi: Troi do të jetë me mamin e tij gjithmonë, deri kur ai të vazhdojë jetën e tij sigurisht. Troin nuk dua kurrë ta heq nga vetja. Realisht këto udhëtimet e mia për punë nuk janë aspak të lehta, as për mua, as për Troin, por të dy e dimë që të dy po bëjmë një sakrificë për të mirën tonë./tvklan.al