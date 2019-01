OPINION – VRASESI I NUSES DHE KUNATES!

Të ftuar:

Erion Kristo – Petagog

Mesila Dodo – Sekretare e përgjithshme e PDIU

Armand Bajrami – Gazetar

Rita Petro – Sociologe

Ergys Mertiri – Sociolog

Klodiana Lala – Gazetare

Krimi i rëndë në familje që ndodhi në Ballsh mbrëmjen e 2 janarit është duke u trajtuar sonte në Opinion me një panel analistësh dhe gazetarësh. Gazetarja Klodiana Lala dha se autori i krimit, Gazmend Musta mund ta ketë parapërgatitur vrasjen e bashkëshortes e kunatës. Ajo tha se pasi ka kryer krimin, autori ka telefonuar të atin dhe më pas ka shkuar në postën e policisë. “ I kërkoi policisë që familja e gruas të mos marrë fëmijët”, tha Lala në studion e Opinion.

Gazmend Musta ka qëlluar disa here me thikë dy viktimat e tij, kunatën Merisa Caushaj 18 vjeçe dhe bashkëshorten Gentiana Caushaj 31 vjec.

