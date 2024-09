Papa Françesku nisi turneun e tij në Indonezi për të promovuar dialogun ndërfetar. Ati i Shenjtë u ul në një karrige me rrota ndërsa në aeroportin e Xhakartës, dy fëmijë me rroba tradicionale me lule në duar si dhe prodhime vendase pritën Papën. Papa u prit gjithashtu nga ministri i çështjeve fetare të Indonezisë, i dërguari i tij i Vatikanit dhe disa prej peshkopëve të tij.

Françesku më pas u nis me një makinë në pritje, duke përshëndetur me dorë dhe duke buzëqeshur. Ndërsa autokolona e tij kalonte përmes Xhakartës drejt ambasadës së Vatikanit, turma të vogla njerëzish u panë duke valëvitur flamunj.

Vizita do të jetë udhëtimi më i gjatë dhe më i largët i papatit të tij, gjatë të cilit udhëheqësi i Kishës Katolike do të vizitojë Indonezinë, Papua Guinenë e Re, Timorin Lindor dhe Singaporin. Të mërkurën, Papa do të takohet me udhëheqës politikë dhe anëtarë të klerit indonezian, të cilët po ndihmojnë për të nxitur rritjen e Kishës Katolike në Azi.

Ati i Shenjtë do të marrë pjesë në një takim ndërfetar në xhaminë ikonike Istiglal të Xhakartës me përfaqësues të gjashtë feve të njohura zyrtarisht në Indonezi. Xhamia ndodhet në një shesh nga katedralja kryesore katolike e Xhakartës, Zoja e Supozimit.

Udhëtimi i Françeskut synon të nxjerrë në pah Indonezinë si një vend të tolerancës fetare pasi është sulmuar nga shpërthime të ekstremizmit të dhunshëm, si në vitin 2021 – kur një çift ekstremist islamik hodhi veten në erë jashtë një katedrale të mbushur me katolike në ishullin Sulawesi.

Edhe pse katolikët përbëjnë vetëm 3% të popullsisë së Indonezisë, arkipelagu është shtëpia e komunitetit të tretë më të madh të krishterë në Azi, pas Filipineve dhe Kinës. Mijëra njerëz pritet të ndjekin takimet e Papa Françeskut këtë javë, të cilat përfshijnë një meshë në stadiumin kryesor të Xhakartës që pritet të tërheqë rreth 60,000 njerëz.

Autoritetet e qytetit u kanë kërkuar banorëve të punojnë nga shtëpia atë ditë duke pasur parasysh bllokimet e rrugëve dhe turmat. Papa Françesku është Papa i tretë që viziton Indonezinë pas Papa Palit VI në 1970 dhe Shën Gjon Palit II në 1989. Për këtë vizitë policia dhe trupat ushtarake që do të vendosen për vizitën katër-ditore të Papa Françeskut në Indonezi.

Kontingjenti prej 9,000 trupash, i cili përfshin njësi elitare nga ushtria dhe policia, si dhe oficerë të sigurisë presidenciale dhe policia e trazirave të caktohen gjatë gjithë vizitës së Papës.

Klan News