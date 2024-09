Partia Demokratike ka mbledhur prej orës 15:00 grupin parlamentar për të diskutuar në lidhje me qëndrimin që do të mbajë në raport me kuvendin.

Kjo situatë vjen pas dënimit me 1 vit burg të Ervin Salianjit, që demokratët e konsiderojnë burgosje politike.

PD ka njoftuar zyrtarisht protestën kombëtare më 7 Tetor.

Megjithatë, demokratët duket se e kanë nisur mosbindjen civile. Prej ditës së sotme nisëm edhe bojkotimin pjesërisht të komisioneve parlamentare.

Të vetmit që shkuan sot në Komisionin e Integrimit ishin vetëm Jorida Tabaku dhe Edi Paloka.

/tvklan.al