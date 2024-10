Trajneri i Portugalisë, Roberto Martinez, ka publikuar listën me lojtarët që do të jenë të grumbulluar për dy ndeshjet e Ligës së Kombeve, ndaj Polonisë dhe ndaj Skocisë.

Nuk mungon Cristiano Ronaldo, që vazhdon të grumbullohet rregullisht nga kombëtarja luzitane. Në listë janë edhe emra të tjerë të mëdhenj në sulm, si Leao i Milanit, apo Conceicao i Juventusit dhe Jota i Liverpool.

Nuk ka risi në mbrojtje, aty ku janë lojtarë si Dias i Manchetser Cityt, Dalot i Manchester United, apo edhe Cancelo i Al Hilal.

Portugalia do të përballet me Poloninë më 12 Tetor dhe me Skocinë më 15 Tetor.

LISTA E LOJTARËVE:

Portierët: Diogo Costa, Rui Silva dhe Ricardo Velho.

Mbrojtësat: Rúben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Nélson Semedo.

Mesfushorët: João Palhinha, João Neves, Otávio, Samú Costa, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, João Félix.

Sulmuesit: Rafael Leão, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo dhe Diogo Jota.

/tvklan.al