Cristiano Ronaldo vazhdon të tregojë formën e tij të jashtëzakonshme në fushë. Edhe pse në moshën 39-vjeçare, instinkti i tij i golave ​​mbetet i mprehtë si kurrë më parë. Portugezi është ende i pamposhtur me Al Nassr në Premier League Saudite, duke lënë pas Al Hilal në renditje.

Në paraqitjen e tij të fundit, Ronaldo shënoi një penallti në fitoren 2-0 të Al Nassr përballë Al-Wahda, duke arritur një moment historik të ri në aspektin personal. Ylli portugez ka shënuar tani 70 ose më shumë gola për katër skuadra të ndryshme, duke forcuar pozitat si një nga golashënuesit më të mëdhenj në botën e futbollit.



Që nga bashkimi me Al Nassr në Dhjetor 2022, Ronaldo ka arritur në mënyrë mbresëlënëse 70 gola në vetëm 77 ndeshje kampionati. Në nëntë ndeshjet e tij të fundit në të gjitha garat, Ronaldo ka gjetur rrjetën tetë herë. Shifra të regjistruara edhe me fanellat e Real Madrid ku ka shënuar 450 gola, Manchester United me 145 dhe Juventus me 101 realizime.

Në total, Cristiano Ronaldo ka shënuar tashmë 903 gola në nivel klubesh dhe me kombëtaren portugeze, për të hedhur një tjetër hap drejt objektivit, shënimit të 1000 golave në karrierën e tij brilante. Skuadra e Riadit ka 11 pikë pas pesë ndeshjesh, teksa Ronaldo ka festuar 4 herë golin në kampionat.

Klan News