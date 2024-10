Kombëtarja e Italisë, ka nisur grumbullimin për dy ndeshjet e Ligës së Kombeve, ndaj Belgjikës dhe Izraelit. Situata tek “axurët”, nuk duket më e mira e mundshme.

Sulmuesi Moise Kean është larguar nga grumbullimi dhe nuk do të jetë i gatshëm për dy takimet e Tetorit. Lojtari ka pësuar një dëmtim, që mendohet të ketë ndodhur në ndeshjen e Fiorentinës ndaj Milanit.

🚨 Moise Kean has left the camp and returned to Fiorentina to undergo treatment of a knock #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/DrDqpbNCbF