Emisioni “Opinion” në Tv Klan është fokusuar në ndryshimet në qeveri dhe vendimet e Asamblesë së Partisë Socialiste.

I ftuar në emision, gazetari Abilekaj e ka quajtur vendimin për të “ndarë” Tiranën në 3 përgjegjës për zgjedhjet e 2025-ës si një “keqtrajtim të Veliajt”. Gjatë fjalës së tij, Abilekaj është shprehur se sipas tij, ky vendim është marrë nga Rama për të treguar se Veliaj nuk është rivali i tij.

Madje, Abilekaj mendon se kryetarja e Bashkisë së Durrësit, Sako merr përsipër më shumë deputetë se se Veliaj, kjo sipas gazetarit është një formë që kryeministri Rama ka zgjedhur për të treguar se “Sako vlen më shumë se Veliaj”.

Në këtë moment, Sekretari i Përgjithshëm i PS, Blendi Klosi, ka ndërhyrë duke thënë se krahasimi i Tiranës me Durrësin nuk qëndron fare.

Enton Alibekaj: Po ta shohim është keqtrajtim i Veliajt. Rama e ka zakon ta keqtrajtojë Veliajn vazhdimisht në politikë për të treguar se ky nuk mund të jetë rivali im. Nuk besoj se në Tiranë do të arrijë 40 mandate. Vetëm kryetarja e Bashkisë së Durrësit ka përsipër më shumë deputetë se Erion Veliaj, Sako vlen më shumë se Veliaj. Është zbehje se ka vënë re që Spiropali është e parë, me idenë që kjo është drejtuesja politike e parë. Veliaj i 2021 dhe në 2023 ka qenë absolut në Tiranë si drejtues politik. Nëse do të ndihmonte Veliajn, do i çonte bashkëpunëtorët, si për shembull Maznikun, por i çon dy konkurrentët për ta sfiduar.

Blendi Klosi: Krahasimi i Tiranës me Durrësin nuk qëndron fare. Drejtuesi politik është titullar i asaj gare.

/tvklan.al