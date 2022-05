Rama: Shqipëria do të kontribuojë me 1 mln Euro për Ukrainën

Shpërndaje







13:21 05/05/2022

Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në Konferencën e Donatorëve që po zhvillohet për Ukrainën. Kreu i qeverisë ka njoftuar se Shqipëria do të kontribuojë me 1 milionë Euro për Ukrainën.

Ai theksoi se kjo shumë nuk do të ndryshojë fatin e luftës apo rindërtimit, por Shqipëria do të bëjë deri në fund më të mirën për popullin ukrainas.

“Në këtë konferencë ne do të kontribuojmë me 1 mln Euro, e di që kjo nuk do të ndryshoje fatin e luftës, apo rindërtimin e vendit, por ne jemi të nderuar që jemi këtu. Jam falenderues për të dy si kryeministrin polak ashtu dhe atë të suedisë që na bëri pjesë të kësaj konference. Ne do të bëjmë më të mirën për ukrainasit dhe Ukrainën me qëllim përfundimin e luftës dhe arritjen e paqes sa më shpejt të jetë e mundur”, u shpreh ndër të tjera Rama.

Kreu i qeverisë u shpreh se Shqipëria ka qenë ndër vendet e para që ka pritur refugjatët ukrainas dhe që ka dërguar pajisje ushtarake për forcat atje.

Më tej ai shtoi se qeveria shqiptare ka miratuar kornizën ligjore që lejon ardhjen e refugjatëve ukrainas në vendin tonë.

Konferenca e donatorëve për Ukrainën u organizua nga Polonia dhe Ukraina. /tvklan.al