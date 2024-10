#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Mirë se erdhët në emisionin tonë të sotëm! Tema për sot është një pyetje thelbësore që na prek të gjithëve: “Çfarë na pengon për të qenë të lumtur?” Në një botë që lëviz me shpejtësi të madhe dhe ku sfidat janë të shumta, shpesh ndalemi për të reflektuar mbi lumturinë dhe arsyet që na e bëjnë të vështirë arritjen e saj. Për të diskutuar rreth kësaj teme, kemi ftuar një panel prej katër personash, secili prej të cilëve sjell një perspektivë ndryshe. Le të prezantojmë panelistët tanë…

Të ftuar: Teuta Doçi, Gezim Tushi, Renisa Beqiri, Bona Miekley

Rudina – Çfarë na pengon për të qenë të lumtur? Debati në studio

Rudina – Paska qenë kaq e thjeshtë për të qenë të lumtur, zbuloni 5 këshillat e psikologëve

Rudina – Mini tortat me djegie/ Zbuloni recetën e ëmbëlsirës së veçantë

Në këtë pjesë të tretë do të sjellim recetën e tortës. Si mund të realizojë edhe vetë në shtëpi një

tortë verë dhe të shijshme? Jemi në studio me një vajzë të re, që pasionin për tortata e ka kthyer në një biznes të vogël, madje ajo është e famshme për tortat me djegie, nese i keni parë në TikTok, një trend mjaft viral këto muajt e fundit.

E ftuar: Alnesa Leka

