Vetura e re elektrike kineze si në filma me kartona

11:55 11/05/2022

Automjeti pritet të hyjë në prodhim në muajt e ardhshëm dhe pritet të konkurrojë Teslën

Një veturë e re elektrike kineze pritet të mbërrijë në treg shpejt. Lumin Corn, mjaft ekonomike, me një çmim prej rreth 4700 euro, dhe me dizajn që duket si e dalë nga filmat me kartona.

E ngjashme në fakt me Mini coupe, kjo makinë është e vogël, kompakte, e thjeshtë dhe mjaft e rehatshme. Pra përveç se përmbush kriteret e energjisë se pastër dhe në respekt të mjedisit është e projektuar në mënyrë të tillë që të jetë komode për spostime në qytet, e lehtë për t’u parkuar, e thjeshtë dhe me një çmim që e tërheq vëmendjen.

Është vetëm 3 m 27 cm e gjatë, 1.70 e gjerë dhe 1.54 e lartë dhe peshon 840 kg. Ofron 3 lloje baterish, me autonomi nga 155 km, 201 dhe 301 km.

Kabina është me 4 vende, me dizajn të thjeshtë. Sipas prodhuesve, edhe nga ana teknologjike është mjaft e thjeshtë në përdorim dhe është e pajisur me dy display në bord.

Lumin Corn do të hyjë në prodhim muajt e ardhshëm dhe pritet që të jetë e vetmja që mund të konkurrojë me Teslën ne tregun e automjeteve elektrike.

Klan News