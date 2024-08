Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç, ka thënë se pret që Ura e Ibrit të hapet më datë 14 ose 15 të këtij muaji.

Këtë deklaratë Vuçiç e dha gjatë një konference për media me ç’rast siç tha ai “pret provokime të reja”.

Ai theksoi se bashkësia ndërkombëtare do të përpiqet të vendosë liderë të rinj serbë, të cilët në fakt do të përpiqen të negociojnë me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, raporton Danas.

Kreu i shtetit serb, i bëri thirrje KFOR-it që të mos lejojë hapjen e urës. Ndërkaq, të enjten institucionet e Kosovës kanë kryer testime mbi qëndrueshmërinë e urës.

Është bërë e ditur se pas disa ditësh do të pranohet raporti i këtij testimi.

Ende nuk ka ndonjë datë të saktë se kur mund të hapet Ura e Ibrit, veçse ky veprim nga bashkësia ndërkombëtare është kritikuar.

Ata kanë kërkuar që çështja e hapjes së urës të bëhet përmes dialogut./Klan Kosova