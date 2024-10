Një nga emrat më të njohur të muzikës dhe këngës shqiptare, kantautori Ardit Gjebrea u nderua nga Bashkia e Tiranës me titullin “Mirënjohja e Qytetit”, për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në artin, kulturën dhe muzikën shqiptare. Në ceremoninë e veçantë të rastit, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj tha se Gjebrea ka lënë gjurmë të pashlyeshme në qytet, sidomos duke promovuar artistët e rinj.

“Në Tiranë vërtet jetojnë sot 1 milion njerëz, por qyteti nuk i harron traditat, nuk e harron mirësjelljen, as kulturën e të qenit mirënjohës për dikë që kontribuon për Tiranën. Ndaj, jam shumë i nderuar që vlerësojmë sot me titullin ‘Mirënjohja e qytetit të Tiranës’, një nga ikonat më të mëdha të qytetit tonë, të vendit dhe të kombit tonë, edhe përtej kufijve”, tha Veliaj.

Ai e cilësoi Ardit Gjebrenë si personaliteti, i cili me muzikën e tij ka ndikuar gjithë shoqërinë shqiptare. “Ka njerëz të cilët, jo vetëm lënë shenjë, por edhe shenjojnë kohën kur jetojmë. Kënga ‘Jon’ e Arditit shenjoi një kohë, ishte një gur kilometrik i tranzicionit, i një hapësire epokale në qytetin dhe në vendin tonë”, kujtoi Veliaj.

Në fjalën e tij, kryebashkiaku shtoi se me historinë e tij, Gjebrea frymëzon dhe inkurajon shumë njerëz për të kapur suksesin vetëm duke mbështetur njëri-tjetrin.

“Tani që je në kulmin e energjive dhe të punëve të bukura doja të merrnim pak kohë dhe të të themi se të jemi shumë mirënjohës. Në emër të qytetarëve të Tiranës do të doja shumë të të dhuroja diçka simbolike, një piano të stilizuar, nga një qytet që është mirënjohës, që di të falenderojë njerëzit e tij të çmuar dhe të një qyteti që shikon te shembulli yt, modelin që mund të frymëzojë të tjerë, se mund t’ia dalin pa u bërë të këqij, pa sharë e pa fyer, se mund t’ia dalin me djersë, me shumë mund, përpjekje dhe talent”, deklaroi kryetari i bashkisë.

Mes emocionesh, Ardit Gjebrea u kthye pas në fëmijëri, kohë që shënoi edhe hapat e tij të para drejt artit.

“Teksa pashë këtë piano m’u kujtua vetja kur studioja – nuk kisha piano në shtëpi, ishte në Pallatin e Pionerëve – dhe këpucët më fusnin teksa vija çdo mëngjes, në 5 të mëngjesit, për të studiuar dhe për të realizuar atë pasion që unë kisha, muzikën”, tha ai.

Ai u shpreh se çdo cep i qytetit i ka dhënë dashuri dhe mbështetje dhe të tillë e konsideroi edhe vlerësimin me titullin “Mirënjohja e Qytetit”.

“Unë jam lindur dhe rritur në këtë qytet, për herë të parë në skenë kam dalë në moshën 5 vjeç, dhe që atëherë nuk u shkëputa më. Çdo cep i këtij qyteti më ka dhënë dashuri. Jam i bekuar sepse kudo ku eci, kudo ku kaloj, ndiej dashurinë e njerëzve dhe është shpërblimi më i madh i punës që kam bërë. Kam kënduar kudo, kam kënduar në opera, në Pallatin e Koncerteve, në stadium, dhe kudo kam marrë duartrokitje. Të jam shumë mirënjohës sepse kjo mirënjohje sot, mendoj se është një sintezë e të gjitha duartrokitjeve që kam marrë ndër vite nga ky qytet, nga dashuria që më ka falur ky qytet dhe nga puna e pasioni, shpeshherë edhe duke lënë mënjanë për fat të keq edhe familjen time, për të dhënë dashuri, por mbi të gjitha për të marrë këtë dashuri”, tha Gjebrea./tvklan.al