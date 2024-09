Deputetët e vjetër të PS që kanë më shumë se 1 mandat deputeti, do të kandidojnë në lista të hapur në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025.

Sekretari i Përgjithshëm i PS, Blendi Klosi, tha në emisionin Opinion në Tv Klan, se kjo është taktikë elektorale e socialistëve për të ngjallur më shumë garë.

“Në 2021 drejtuesit politikë u vunë në limitet që të kalonin, ishte taktikë elektorale. Meqënëse kishte mundësi që deputetët e poshtëm të thyenin herësin, të gjithë garonin dhe kjo solli një energji të fortë sepse dhe ata që ishin sipër ishte të rrezikuar nga drejuesit politikë por dhe gjithë të tjerët. Ndërkohë PD as e vuri fare këtë gjë. Këtu humbën një forcë shumë të madhe.

Tani është po e njëjta logjikë. Lista nuk është e mbyllur fare. Gjysma e fituesve në Vlorë do të jenë të fiksuar. Në lista tentohet të ketë rinovim, të ketë edhe figura të reja nga qyteti, të cilët mbase po të dalin në garë e kanë më të vështirë të marrin vota. Mbrojtja do t’i jepet kësaj kategorie. Ndërkohë kategoria tjetër që ka më shumë njohje, që janë logo të PS, ata padyshim do jenë në garë dhe do mbledhin vota dhe do përpiqen të krijojnë gjithë listën. Lista është e tillë që ata që janë të fiksuar nuk marrin vota personale”.

/tvklan.al