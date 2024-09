Analisti Artan Hoxha thotë se Partia Socialiste do të synojë që ta marrë pushtetin e vetme në zgjedhjet e 2025-ës. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, analisti Hoxha shprehet se në PS do të luftojnë për çdo votë teksa shton se Ramës i duhet që të optimizojë fuqisë e skuadrës.

Artan Hoxha: Optimizim i forcës së skuadrës. Në logjikën e Edi Ramës është kjo: Një masë votash e kam të garantuar, i jepet partisë. PS u mësua që në 2 mandate të marrë pushtetin e vetme dhe në njëfarë mënyre ka të njëjtin interes, ndoshta është e dënuar të luftojë të marrë pushtetin e vetme. Do të synojnë të marrin pushtetin të vetëm. Këtu do të thotë të lufton në kufijtë e të mundurës, që do të thotë se çdo votë për ta vlen.

I duhet që të optimizojë fuqinë e skuadrës dhe skema që përdor, më të njohurit i vë tek zona ku i motivon që të luftojnë për çdo votë dhe më pak të njohurit, ata që mendon se do i ketë brezin e ardhshëm të deputetëve në mandatet e tjera, i vendos tek vendet e sigurta, pra tek 1/3 e listës së mbyllur. Rama bën këtë hesap. Cilido nga të vjetrit që do të sjellë vota, vlen të vazhdojë. Cilido që nuk sjell më vota është për pension, nuk është më për këtë punë.

