Edi Rama ka bërë publikë emrat e drejtuesve politikë të PS në qarqe. Në Qarkun e Tiranës bie në sy shtimi i dy emrave të tjerë, siç tha Rama, për shkak të rëndësisë që ka.
Tiranë – Elisa Spiropali, Erion Veliaj dhe Ogerta Manastirliu
Durrës – Emirjana Sako
Shkodër – Benet Beci
Lezhë – Ulsi Manja
Dibër – Blendi Gonxhe
Kukës – Pandeli Majko
Elbasan – Arbjan Mazniku
Fier – Belinda Balluku
Korçë – Niko Peleshi
Gjirokastër – Mirela Kumbaro
Berat – Ervin Demo
Vlorë – Bledi Çuçi
Për Diasporën – Taulant Balla
/tvklan.al