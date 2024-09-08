Edi Rama ka bërë publikë emrat e drejtuesve politikë të PS në qarqe. Në Qarkun e Tiranës bie në sy shtimi i dy emrave të tjerë, siç tha Rama, për shkak të rëndësisë që ka.

Tiranë – Elisa Spiropali, Erion Veliaj dhe Ogerta Manastirliu

Durrës – Emirjana Sako

Shkodër – Benet Beci

Lezhë – Ulsi Manja

Dibër – Blendi Gonxhe

Kukës – Pandeli Majko

Elbasan – Arbjan Mazniku

Fier – Belinda Balluku

Korçë – Niko Peleshi

Gjirokastër – Mirela Kumbaro

Berat – Ervin Demo

Vlorë – Bledi Çuçi

Për Diasporën – Taulant Balla

/tvklan.al