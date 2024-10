Situata e përmbytjeve në Vlorë ishte në fokus të diskutimeve të kryeministrit Edi Rama me të zgjedhurit vendorë. Në takim nuk munguan as kryebashkiakët opozitar, pavarësisht se partia që përfaqësojnë ka vendosur të mos ketë asnjë bashkëpunim institucional me maxhorancën socialiste.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: Falenderoj në mënyrë të posaçme kryetarët e bashkive që nuk janë të partisë sonë, por janë bashkë me ne, në partinë e punës.

Veç kryebashkiakut të Pustecit, 3 kryebashkiakët demokratë të Fushë- Arrzit, Mirditës dhe Pukës ishin te vetmit që i adresuan kryeministrit disa kërkesa, por nuk nguruan ti shprehin dhe falënderime.

Hil Curri, kryetar i Bashkisë së Fushë-Arrzit: Unë dua të falënderoj me një falënderim bio se VKM që është bërë për të ndihmuar zona rurale për të bërë një ndërtim të ri ka thjeshtuar totalisht procedurën ky është falënderim i përzemërt. Dhe për pagat pse jo, të cilat u realizuan.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: Ne pagat kishim vendosur që t’i rrisnim pak më vonë për bashkitë, por duke qenë se kërkesa erdhi, nuk po bëj shaka fare, por kërkesa erdhi nga “partia e punës” ku jemi të gjithë bashkë, atëherë është dhe merita juaj kjo dhe nuk po e zgjas të them që kur ne e japim fjalën e mbajmë se pastaj hyjmë në territore të tjera, që na ndahet “partia e punës” në dysh dhe këtë nuk e duam. Boll kemi parti të ndara në dysh në tresh, në katërsh, këtë “partinë e punës” e duam njësh, socialistë, demokratë, këtu jemi për punë.

Rama tha se asnjë bashki nuk është në nivelin e duhur të reagimit ndaj emergjencave civile, ndaj ka kërkuar marrjen e masave dhe trajnimin e punonjësve.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: I kam kërkuar ministrit të Mbrojtjes që të ndërtohet një plan pune tani që jemi në një fazë qetësie, të lutemi të mos kemi goditje si ajo e Vlorës, për të konvertuar gjithë energjitë e nevojshme mes emergjencave kombëtare dhe emergjencave lokale kur flas për strukturën. Dhe për të filluar me një kalendarizim të trajnimeve, të aftësimit dhe për të krijuar një sistem komunikimi.

Veç legalizimeve dhe platformës së bashkëqeverisjes për të cilat Rama u kërkojë kryebashkiakëve të mos neglizhohen, foli edhe për projektligjin e ri për shitjen e maleve.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: Është një program komplet i ri për të mbështetur të gjithë ata që janë jashtë dhe duan ndihmë për të investuar në shtëpitë e tyre për t’i kthyer në sipërmarrje biznesi turistik, patjetër që është një paketë që duhet ta përdorni ju.

Sipas këtij drafti, i cili është hedhur për konsultim publik nga qeveria, synim është nxitja dhe tërheqja e investimeve për zhvillimin e turizmit duke shitur me një euro tokat shtetërore në zonat malore.

