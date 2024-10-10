Gjatë takimit të mbajtur me dyer të mbyllura, Linda Rama falënderoi Zonjën e Parë Erdogan për ftesën e saj në ekspozitën dhe shfaqjen e modës “Thesaret e nusërisë: Një udhëtim në pajët osmane dhe anadollake”.
Resmi ziyaretimiz kapsamında Tiran’da Arnavutluk Başbakanı’nın değerli eşi Linda Rama ile bir araya geldik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 10, 2024
İki ülkenin tarihî ve kültürel bağlarını daha da güçlendirecek konuları ele aldık.
Karşılıklı ziyaretlerle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin giderek derinleşeceğine… pic.twitter.com/qvfxRaJIKQ
Në takim u diskutua për vlerat e përbashkëta kulturore mes Shqipërisë dhe Turqisë.
Foton sëbashku, e ka postuar në “X” Zonja e Parë e Turqisë Emine Erdogan.
/tvklan.al