Gjatë takimit të mbajtur me dyer të mbyllura, Linda Rama falënderoi Zonjën e Parë Erdogan për ftesën e saj në ekspozitën dhe shfaqjen e modës “Thesaret e nusërisë: Një udhëtim në pajët osmane dhe anadollake”.

Në takim u diskutua për vlerat e përbashkëta kulturore mes Shqipërisë dhe Turqisë.

Foton sëbashku, e ka postuar në “X” Zonja e Parë e Turqisë Emine Erdogan.

/tvklan.al