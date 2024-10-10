Gjatë takimit të mbajtur me dyer të mbyllura, Linda Rama falënderoi Zonjën e Parë Erdogan për ftesën e saj në ekspozitën dhe shfaqjen e modës “Thesaret e nusërisë: Një udhëtim në pajët osmane dhe anadollake”.

Resmi ziyaretimiz kapsamında Tiran’da Arnavutluk Başbakanı’nın değerli eşi Linda Rama ile bir araya geldik.



İki ülkenin tarihî ve kültürel bağlarını daha da güçlendirecek konuları ele aldık.



Karşılıklı ziyaretlerle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin giderek derinleşeceğine… pic.twitter.com/qvfxRaJIKQ