Dashi-Ndoshta është më mirë të qëndroni në shtëpi dhe të shijoni një film të mirë sonte. Nëse njerëzit pyesin se si po kaloni, jini të sinqertë. Të tjerët do të jenë në gjendje të shohin drejtpërdrejt përmes jush, ndaj mos u përpiqni t’i fshihni ndjenjat tuaja. Sot është një ditë e mirë për ju, shfrytëzojeni.

Demi-Mendimi juaj është i qartë dhe i fokusuar. Përdorni mendjen tuaj depërtuese për të përmbushur detyrat mendore. Natyra juaj intensive është e fuqishme, ndaj veproni me mençuri. Dita e sotme mund të jetë një ditë në të cilën njerëzit e tjerë e kuptojnë se ju me të vërtetë nuk jeni aq të çmendur sa menduan në fillim.

Binjakët-Keni një mundësi të mirë për të impresionuar shefin tuaj me anë të punës, që mund t’iu sigurojë progres në karrierë. Mund të merrni një ankesë serioze nga një më i vogël në familje, por mos veproni derisa të merrni vesh si qëndron puna. Sot, mund të bëni biseda të këndshme me partnerin tuaj.

Gaforrja-Është një ditë mjaft e mirë për ju, sepse do të jeni në ndikimin e Afërditës dhe ylli i dashurisë nuk ju lë asnjëherë në baltë. Zgjidhja e një problemi kërkon edhe kontributin tuaj.

Luani-Pjesa e parë e ditës do t’ju gjejë të zënë me punë. Ditë përfituese për ata që janë të vetëpunësuar. Shtëpiaket do të jenë jashtëzakonisht të zëna me çështjet e shtëpisë. Megjithatë, do të keni mundësi që të punoni sipas dëshirave tuaja.

Virgjëresha-Do të jeni me humor të keq për shkak të një lajmi që do t’ju japë partneri dhe kjo do ta bëjë të vështirë që të kontrolloni temperamentin. Mos ekzagjeroni dhe ruani qetësinë me miqtë dhe familjen, në të kundërt mund t’i lëndoni pa të drejtë.

Peshorja-Do të keni mundësi të kuptoni se cilët janë kufijtë tuaj dhe të adaptoni masat e duhura për të proceduar drejt suksesit tuaj. Do të vendosni një datë të rëndësishme në raportin çift.

Akrepi-Përballja me një më të vogël në familje është e pashmangshme, kështu që ji pak më fleksibël në përqasjen tënde. Eksperienca e mëparshme do të jetë e mjaftueshme për të siguruar një ofertë të mirë pune. Problemet e parave duket se do të mbesin në të shkuarën pasi po fillon të kesh përfitime të mira.

Shigjetari-Ju mund të ndiheni sikur keni ngecur në një moçal, prandaj vishni çizmet tuaja dhe jepni më të mirën. Kjo është gjithçka që mund të bësh. Njerëzit mund të jenë tepër të prekshëm dhe të padurueshëm me shaka qesharake, edhe nëse ato janë të sjellshme. Mundohuni të mos u jepni kuptim gjërave që duken konfuze tani. Kthehu tek ata pas dy ditësh.

Bricjapi-Ke shumë potencial të jesh ndër më të mirët në punë nëse vazhdon të përpiqesh po kaq fort. Mënyra e menaxhimit tënd të parave do të të sigurojë një gjendje optimale. Mund të hasni vështirësi të qetësoni partnerin, i cili mund të ketë kaluar një incident.

Ujori-Mund të ndjeheni të lodhur fizikisht, ndoshta edhe të stresuar disi nga moria e punëve që keni përpara, por kënaqësitë do të jenë të shumta.

Peshqit-Shumë gjëra po ndodhin momentalisht, e kjo e bën të lehtë për të humbur fokusin dhe për t’i parë gjërat nga lart. Merrni kohë për të menduar se çfarë po bëni dhe për çfarë. A keni një qëllim për veprimet tuaja? Me siguri që po./tvklan.al