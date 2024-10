Ka mjaftuar vetëm pak kohë që Mario Mitaj të fitojë vendin e titullarit te Al Ittihad. Futbollisti i kombëtares shqiptare po përshtatet në mesin e fushës nga teknikut Laurent Blanc, duke dhuruar performanca të mira.

Pas 90 minutave në Ligën e Kampionëve të Azisë dhe 70 minutave në Kupën e Arabisë Suadite, 21-vjeçari ishte protagonist në fitoren e fundit 2-1 në kampionat.



Al Ittihad triumfoi në transfertën e Al Akhdood për tu vlerësuar me notën 6.6, teksa qëndroi në fushë për më shumë se një orë. 46 nga 53 pasimet e Mitaj ishin të sakta, ndërsa 3 nga 5 topat e gjatë ndihmoi shokët e skuadrës për të krijuar raste shënimi.

Karim Benzema dhe Moussa Diaby shënuan golat e fitores për Al Ittihad të cilët i dhuruan fitoren e 5-të në 6 javë kampionat. Me këtë fitore, skuadra e Mitaj barazohet me kampionët në fuqi të Arabisë, Al Hilal në kuotën e 15 pikëve, por me këto të fundit që kanë një takim më pak.

Klan News