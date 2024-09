Mario Mitaj është lojtari më i ri i Al Ittihad. Klubi nga Arabia Saudite, zyrtarizoi këtë të martë, afrimin e mbrojtësit të Shqipërisë, nga rusët e Lokomotikës së Moskës.

Bëhet fjalë për një huazim, për të cilin arabët do të paguajnë 1.2 milionë euro, me të drejtë blerje në fund të sezonit, për 5 milionë euro.

Gjithashtu, lojtari do të arkëtojë rreth 3 milionë euro pagë në sezon.

