Këto janë pamjet kur një asteroid i vogël ndriçon qiellin e Filipineve.

Një lëmsh zjarri përçau mantelin e natës në Filipinet e veriut gjatë së enjtes kur asteroidi i vogël u dogj teksa depërtonte në atmosferë.

Here’s how Asteroid RW1 looks like from Gonzaga, Cagayan, Philippines. Best shot so far!! 😍 pic.twitter.com/eYgQsHqxFP