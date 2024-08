Sulmet izraelite vranë 19 njerëz të tjerë në Gaza këtë diel, mes të cilëve 6 fëmijë. Tel Avivi këmbëngul se sulmet kanë si synim bazat e Hamasit, por autoritetet palestineze thonë se bombat nuk po bëjnë dallim duke marrë edhe jetë civilësh të pafajshëm.

Për t’i dhënë fund gjakderdhjes, janë intensifikuar përpjekjet diplomatike. Rajonin do ta vizitojë të hënë Sekretari Amerikan i Shtetit Entoni Blinken që do të përpiqet të shtyjë përpara negociatat që po mbahen me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara, Egjiptit dhe Katarit.

Ky është udhëtimi i dhjetë i Blinken në rajon që prej fillimit të luftës. Bisedimet e zhvilluara në Doha pritet të rifillojnë të hënën, por palët janë ende larg arritjes së një marrëveshjeje armëpushimi. Hamasi është në favor të një marrëveshjeje armëpushimi që do të çojë në fundin e luftës ndërsa Izraeli kërkon një pauzë të përkohshme.

Palestinezët thonë se që prej fillimit të luftës ushtria izraelite ka vrarë mbi 40 mijë persona në Gaza, kryesisht civilë. Në krahun tjetër Tel Avivi këmbëngul se 17 mijë të vrarë janë luftëtarë të Hamasit.

Tv Klan