8 muaj përpara zgjedhjeve parlamentare të 2025, kryesia e Partisë Demokratike ka miratuar drejtuesit politikë të saj në 12 qarqet e vendit.

Siç raporton gazetarja e Tv Klan, Jolldiz Shuaipi, “qarku më i madh, ai i Tiranës i është besuar Belind Këlliçit. Qarku i Shkodrës i është besuar nënkryetarit të kësaj force politike, Luçiano Boçit. Nënkryetari tjetër, Agron Gjekmarkaj, do të drejtojë Lezhën. Në Dibër drejtues do të jetë Xhelal Mziu, në Kukës Flamur Hoxha. Durrësi i është besuar nënkryetarit tjetër të PD, Oerd Bylykbashit, Elbasani Ervin Salianjit, Fieri do të drejtohet nga kryetari i grupit parlamentar të PD, Gazmend Bardhi, Korça nga Ivi Kaso, Berati nga Eno Bozdo, Vlora nga Bujar Leskaj, ndërsa Gjirokastra nga Tritan Shehut”.

Në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike është diskutuar edhe për nisjen e protestave.

“Sali Berisha ka mbajtur një fjalë gjatë kësaj mbledhje kryesie, e para për këtë sesion parlamentar të vjeshtës, të Partisë Demokratike. Ai ka folur për strategjinë, detyrat që duhet të përmbushin jo vetëm anëtarët e kryesisë, por të gjithë forumet dhe strukturat drejtuese të PD, duke qenë le të themi edhe disi i zhgënjyer nga mënyra e drejtimit të PD në strukturat drejtuese, Berisha i ka besuar kryesisë edhe përgjegjësin për votën e lirë. Sipas tij kauza kryesore e PD, 8 muaj para zgjedhjeve elektorale, do duhet të jetë vota e lirë. Ai është shprehur se do duhen të përmbushen rekomandimet e OSBE/ODIHR-it, pavarësisht dakordësisë që opozita dha në sesionin e kaluar për miratimin e ndryshimeve në Kodin Elektoral. Ai u shpreh se do duhet të respektoheshin vendimet e GJK, më konkretisht ai për votën e emigrantëve”, raporton gazetarja.

Kryetari i PD po ashtu “kërkoi lëvizje të qëndrueshme nga ana e demokratëve, nga ana e strukturave të PD. Ai i ka kërkuar të vetëve që të dalin në masë, të diskutojnë dhe të flasin me qytetarët. Të ketë një angazhim sa më serioz, maksimal. Sipas Berishës nuk mund të ketë zgjedhje me Edi Ramën. Për këtë arsye motoja e demokratëve është largimi i kryeministrit Edi Rama dhe krijimi i një qeverie teknike”./tvklan.al