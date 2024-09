Kryetari i PD, Sali Berisha ka parashtruar argumentin kryesor kundër akuzave që SPAK ka ngritur ndaj tij, për çështjen e kompleksit “Partizani”. Sonte për “Opinion”, ai theksoi se procesi i privatizimit të ish-klubit sportiv është iniciuar nga 3 ish-ministra socialistë. Më tej sipas tij, ka vepruar edhe bashkia e Tiranës e cila në atë kohë drejtohej nga Edi Rama.

-Cili është argumenti kryesor me të cilin hidhni poshtë akuzat?

Sali Berisha: Unë mendoj se kjo është vetëm njëra shtyllë e piramidës së mashtrimit. Prokuroria private e Edi Ramës pretendon se Berisha dhe qeveria e tij nisi në vitin 2005 privatizimin e kompleksit “Partizani” duke fshehur emrat e atyre që e nisën këtë proces. Të cilët janë 3 ministra socialistë, Anastas Angjeli, Blendi Klosi, Pandeli Majko. Por këtu kam vetëm një sqarim, fillimi i procesit të privatizimit shënon në përputhje me ligjin e kthimit/kompensimit të pronave, kthimin automatik të pronës te i ish-pronësuari. Ky ligj në nenin 7, i pronave që nuk kthehen, thotë pasi rreshton të gjithë pronat që nuk kthehen, në pikën 2 thotë, në rast se pronat përkatëse propozohen për tjetërsim, ato i kalojnë të shpronësuarit. Kështu që, 5 familjet tiranase që në momentin që qeveria Nano propozoi e filloi këtë proces, kishin të drejtën ligjore të patjetërsueshme të merrnin tokën që u takonte, të cilën ua kishin njohur institucionet dhe ua kishin kthyer me dokumente, qoftë të PD e PS.

Shtylla e tretë madhore piramidës së mashtrimit është se sipas Ramës e prokurorëve të tij, Sali Berisha ndryshoi destinacionin nga terren sportiv në ndërtim për të pasuruar dhëndrin e tij. Një mashtrim i paskrupullt. Destinacionin e klubit e ndryshoi Edi Rama më datë 5 Maj 2006. Me firmat e 12 drejtorëve të tij. Më datën 22 Qershor, u firmos ndryshimi i destinacionit. Kujdes, pa asnjë kërkesë nga pronarët, pa asnjë miratim nga institucionet. Dhe pretendon se firma e Sali Berishës 6 muaj më vonë, në Nëntor, ishte ndryshim i destinacionit të klubit. Jo! Pas sherrit që patëm me bashkinë e Tiranës për hyrjen e “Zogut të Zi”, veprim që e kryem mbi bazën e një akti normativ, Kongresi i Autoriteteve Lokale e Rajonale ndërhyri në mënyrë të fuqishme dhe e denoncoi qeverinë shqiptare se ka shkelur Kushtetutën dhe Kartën Europiane të Autonomisë Lokale. Në këtë kontekst, edhe dekreti që kisha, s’kishte më vlerë, unë s’kisha asnjë alternativë përveç firmës për ndryshimin e destinacionit përkatës. Janë ndryshuar atë vit 11 terrene sportive dhe unë nuk kam refuzuar sepse Kushtetuta këtë të drejtë ja njeh bashkisë së Tiranës.

Shkruhet se në vitin 2007, 2008 Fatmir Bektashi firmosi me pronarët se ai do realizonte ndryshimin e destinacionit që kishte mbetur pa ndryshuar, dhe kjo thonë skapistët, u realizua me Berishën në vitin 2013. Në një kohë që Rama kishte dhënë lejen, kishte fillu ndërtimi aty. E vërteta është se Rama në 2008-ën me studion zviceriane “Urba Plan” kishte ndryshuar destinacionin, e kishte shndërruar në zonë ndërtimesh me intensitet të lartë dhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese ishte i prerë, jo vetëm që s’ndërhyja dot, por s’miratoja ligje të tjera që kufizonin kompetencën e bashkive. Firma ime në vitin 2013 nuk ishte në mënyrë të veçantë për zonën, por për planin e përgjithshëm rregullues të Tiranës.

Pretendohet se Berisha ka ndryshuar ligje e vendime që të favorizojë dhëndrin e tij. Berisha nuk ka ndryshuar asnjë ligj, asnjë vendim për individë apo grup të caktuar. Ka bërë vendime në interes të përgjithshëm të pronarëve, asnjë specifik.

(Lexon dosjen) Provat e administruara përgjatë gjykimit…Pra, Altin Dumani, Kraja e Millonai shpallin veten gjykatës…

