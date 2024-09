Gjatë seancës maratonë të kësaj të enjte 65 deputetë të maxhorancës treguan unitet në abstenimin e tyre, duke rrëzuar për herë të tretë kërkesën për dërgimin në Kushtetuese të mandatit të Olta Xhaçkës.

Lidhur me këtë rast ka reaguar edhe Ambasada e SHBA në vendin tonë e cila thotë se qeveria dhe institucionet duhet të respektojnë rregullat dhe ligjet.

“Ambasada e SHBA ndan shqetësimin e Delegacionit të Bashkimit Evropian për vendimin e djeshëm në parlamentin e Shqipërisë për të shpërfillur një vendim të Gjykatës Kushtetuese. Siç vuri në dukje kryeparlamentari së fundmi, marrja e hapave të nevojshëm për vendimet e Gjykatës Kushtetuese është një përgjegjësi thelbësore e Parlamentit dhe është gjithashtu thelbësore për parimin e ndarjes së pushteteve. Qeveria dhe institucionet duhet t’u përmbahen rregulloreve, ligjeve, vendimeve gjyqësore dhe kushtetutës, të gjitha këto janë vendosur për të siguruar që një sistem demokratik të jetë i shëndetshëm dhe i lulëzuar”, thuhet në reagim.

