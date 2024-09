Qeveria e Serbisë i ka nisur të premten procedurat për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak në vend, 13 vjet pasi ishte hequr.

Në një njoftim për media, Qeveria serbe tha se e ka miratuar një konkluzion, sipas të cilit, do të formohet një grup punues për “shqyrtimin e aktiviteteve dhe masave” për shërbimin e detyrueshëm ushtarak.

Ky vendim e mbështet propozimin e presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç, i cili mori pjesë edhe në seancën e Qeverisë të premten.



Vuçiç njoftoi më 14 Shtator se kishte nënshkruar marrëveshjen për kryerjen e shërbimit të rregullt ushtarak për 75 ditë.

Shërbimi ushtarak do të jetë i detyrueshëm për burrat, ndërsa vullnetar për gratë, sipas Qeverisë.

Para vendimit të Qeverisë të premten, lideri serb tha se ministrat e kanë përkrahur propozimin e tij për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.

“Kam theksuar se kjo është një gjë e madhe për Serbinë, jo vetëm për mbrojtjen e vendit, por edhe sepse do të forcojë ndjesinë e përgjegjësisë dhe seriozitetit tek të rinjtë, e cila do t’u nevojitet atyre për gjithçka që do të hasin në jetën civile”, tha Vuçiç në Instagram.

Ai shtoi se “qytetet dhe bashkitë ku ndodhen kazermat do të përfitojnë edhe nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak, sepse këto zona do të rriten ekonomikisht dhe do të përparojnë e zhvillohen edhe më shpejt”.

Gjatë një vizite te Forcat e Armatosura të Serbisë, Vuçiç tha gjithashtu se kryerja e shërbimit ushtarak do të zgjasë shumë më pak se në të kaluarën.

“[Kohëzgjatja e kryerjes së shërbimit] është pesëfish më e shkurtër se në kohën tonë, dhe nuk duhet të them se kryerja e tij do të jetë patjetër shumë më e lehtë sesa ishte në kohën tonë, por gjithashtu e gjithë disiplina është shumë më e vogël se më parë”, tha ai për gazetarë.

Ideja për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak është konkretizuar në janar të këtij viti. Atëkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë së Serbisë ka nisur një iniciativë dhe i ka propozuar presidentit të Serbisë rikthimin e shërbimit ushtarak.

Me Kushtetutën e Serbisë dhe Ligjin për ushtrinë, presidenti i Serbisë e komandon ushtrinë serbe në luftë dhe në paqe.

Shërbimi i detyrueshëm ushtarak në Serbi ishte hequr më 1 Janar të vitit 2011

Kroacia fqinje mori, gjithashtu, vendimin për ta rikthyer shërbimin ushtarak, duke filluar nga viti i ardhshëm./REL